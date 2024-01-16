В Рижский городской суд передано уголовное дело, в котором предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов, причинив государству ущерб в размере 565 508 евро, сообщили в прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый был единственным членом правления компании и единственным сотрудником, оказывающим хозяйственно-финансовые услуги.

Через своего бухгалтера он рассчитал и указал подлежащих уплате в государственный бюджет общую сумму налогов, из которой была уплачена лишь незначительная часть.

Несмотря на то, что в распоряжении компании было достаточно средств, которые можно было направить на уплату налогов, обвиняемый не сделал этого своевременно и в полном объеме, в результате чего образовалась налоговая задолженность в крупном размере.

Обвиняемый предпочел использовать средства на другие цели, тем самым умышленно уклонившись от уплаты налога, утверждает прокуратура.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram