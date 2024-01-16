Как сообщает Degpunktā, Ивита — супруга Яниса — описывает своего мужа как доброго и отзывчивого человека, правда, при этом он был очень закрытым. Пара вместе уже 12 лет, 8 из которых — в браке. В прошлую пятницу Янис внезапно пропал из дома, не взяв с собой ни очки ( у мужчины плохое зрение), ни рюкзак, ни теплую куртку, ни телефон.
В кровати Ивита нашла лишь странную записку от мужа — "инструкцию по проведению моих возможных похорон".
"Мое тело кремировать. Церемонию прощания провести без ведущего. На похоронной церемонии чтобы прозвучала песня "Журавли", — говорится в записке. Ивита вспомнила, что в последние месяцы супруг стал без предупреждения избавляться от ценных вещей.
Судя по тону прощального письма, Янис пребывал в подавленном состоянии. К поискам Яниса Типука подключились полиция и Земессардзе.