На прошлой неделе Госполиция объявила в розыск 49-летнего многодетного отца Яниса Типука. В последний раз его видели 12 января в Скулте (Марупский край). Как оказалось, уходя из дома, мужчина оставил странную записку, в которой описывал церемонию своих похорон.

Как сообщает Degpunktā, Ивита — супруга Яниса — описывает своего мужа как доброго и отзывчивого человека, правда, при этом он был очень закрытым. Пара вместе уже 12 лет, 8 из которых — в браке. В прошлую пятницу Янис внезапно пропал из дома, не взяв с собой ни очки ( у мужчины плохое зрение), ни рюкзак, ни теплую куртку, ни телефон.

В кровати Ивита нашла лишь странную записку от мужа — "инструкцию по проведению моих возможных похорон".

"Мое тело кремировать. Церемонию прощания провести без ведущего. На похоронной церемонии чтобы прозвучала песня "Журавли", — говорится в записке. Ивита вспомнила, что в последние месяцы супруг стал без предупреждения избавляться от ценных вещей.

Судя по тону прощального письма, Янис пребывал в подавленном состоянии. К поискам Яниса Типука подключились полиция и Земессардзе.

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