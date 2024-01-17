Сотрудники Псковской таможни передали управлению Минкульта РФ на хранение и дальнейшее распоряжение девять старинных монет и пять редких книг.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", ценности были изъяты весной 2023 года на КПП "Убылинка" и "Лудонка" (российско-латвийская граница). Вывозимые книги и монеты не были задекларированы, не было также документов, разрешающих их вывоз.

После проведения экспертизы было установлено, что печатные издания и монеты имеют культурную ценность.

В списке изъятых таможней ценностей: большая энциклопедия под редакцией С. Н. Южакова, изданная в 1909 году, четыре редких издания на английском языке, а также представляющие интерес для коллекционеров и историков девять монет: серебряные флорин Австро-Венгерской империи и два рубля Российской империи, медные российские монеты номиналом по 1,2,3,5 копеек XIX века и две — номиналом по копейке начала XX века.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram