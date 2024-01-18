На прошлой неделе Бюро уголовной полиции Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) завершило расследование уголовного процесса по убийству при отягчающих обстоятельствах: преступник расчленил тело, упаковал по сумкам и утопил в Даугаве. Материалы дела переданы в Южнолатгальскую прокуратуру.

Как отмечает пресс-центр ЛРУП, 27 мая 2023 года на берегу Даугавы в волости Ницгалес Аугшдаугавского края была найдена сумка, в которой обнаружили мужскую голову. 10 июня неподалеку от того же места нашли две ноги, а 28 июня в Даугаве в волости Ликснас обнаружили сумку с телом без головы и конечностей. На теле были также зафиксированы телесные повреждения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, а также экспертиз было установлено, что погибший — мужчина 1959 г.р. Продолжая расследование, уже 24 августа полиция установила и задержала возможного подозреваемого — мужчину 1965 г.р. задержанный ранее уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах, а также за нанесение телесных повреждений средней тяжести.

Следствием было установлено, что 9 мая в Ваболе (Аугшдаугавский край) компания расписала алкоголь, когда между мужчинами вспыхнул конфликт. Во время драки подозреваемый нанес своей жертве несколько ударов ножом. Когда 64-летний мужчина перестал подавать признаки жизни, нападавший, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, уложил по сумкам, также разместив там кирпичи, после чего утопил в Даугаве.

Дело передано в Южнолатгальскую прокуратуру. За убийство при отягчающих обстоятельствах и совершенное с особой жестокостью, а также за осквернение тела подозреваемому грозит тюремное заключение на срок от 10 до 20 лет или пожизненный срок.

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