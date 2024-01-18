В Курземском районном суде (Лиепая) продолжается судебный процесс по делу Роберта Стаханова, который обвиняется в нападении на гражданина Украины Сергия Федосова. Потерпевший просит взыскать с нападавшего компенсацию в размере 4438 евро.

Дело начали рассматривать еще в марте 2023 года. Согласно данным обвинительного заключения, 21 апреля 2022 года Стаханов, находясь в автосервисе AS Arta-F в Лиепае, в порыве гнева ударил потерпевшего один раз рукой по лицу и не менее одного раза металлическим прутом по голове и левой руке, которой 63-летний потерпевший Федосов защищал голову.

Свою вину в содеянном Стаханов признал частично, указав, что первый удар нанес Сергий Федосов.

Как отмечает Latvijas Avīze, судья Курземского районного суда Ренарс Юрмалис призвал стороны к примирению. Когда гражданин Украины повторно в зале суда заявил, что есть доказательства, что Стаханов хотел его ударить, судья прервал его и заявил: "В том, что вы сейчас здесь говорите и подчеркиваете, я не вижу ничего, кроме мотивации к продолжению какого-то конфликта. Ввязываясь в него и выражая убеждение, что это связано с национальностью, вы ходите по лезвию ножа. Это разжигает национальную ненависть".

Прокуратура не усмотрела в качестве отягчающего обстоятельства для Стаханова тот факт, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. Адвокат Федосова — Эгон Русанов — заявил, что судья Юрмалис неуважительно относится к потерпевшему и потребовал проведения новой судебно-медицинской экспертизы для его подзащитного, так как считает, что ухудшение здоровья Сергия напрямую связано с преступлением.

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