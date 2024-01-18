Во вторник, 16 января, в пункте техобслуживания в Краславе произошло ЧП — во время ежегодного технического осмотра транспортных средств частично вышел из строя подъемник, в результате чего осматриваемый в тот момент автомобиль завалился на бок.

В Дирекции безопасности дорожного движения порталу Delfi пояснили, что ЧП произошло по техническим причинам, связанным с подъемником. К моменту, когда произошла нестандартная ситуация, машину уже проверили и спустили с подъемника.

К счастью, автомобиль не перевернулся на бок, и никто не пострадал. Однако, если транспортному средству нанесен какой-либо ущерб, он будет устранен по полису гражданского страхования.

Что же касается автомобиля Toyota, который завалился на бок, он не прошел техосмотр, поскольку инспектор обнаружил повреждения лобового стекла. Автовладелец должен в течение месяца устранить дефект и снова пройти техосмотр.

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