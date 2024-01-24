В результате столкновения двух грузовиков в Екабпилсе в среду утром погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

24 января около 6:30 утра в ГПСС поступил вызов, что в Екабпилсе на улице Ригас произошло столкновение двух грузовиков.

В результате ДТП погиб один человек. Спасатели вытащили тело погибшего мужчины из грузового автомобиля только с помощью гидроинструмента. После этого с помощью абсорбента спасатели собрали пролитую на дороге жидкость.

По словам очевидцев, столкнулись молоковоз из Литвы и грузовик, перевозивший щепу. Движение по улице Ригас, где произошла авария, до сих пор затруднено. В частности, заблокирован въезд на автозаправку SIA Galvers (перекресток с ул. Цукурфабрикас).

Кроме того, из-за того, что машины до сих пор не удалось растащить, на въезд и выезд из города образовались большие пробки. Местные жители жалуются на медлительность полиции.

Фото: Aculiecinieka foto

Фото: Aculiecinieka foto

За минувшие сутки, 23 января, в Латвии зарегистрировано 177 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек, сообщили в Государственной полиции.

Во вторник четыре пострадавших в результате ДТП зарегистрированы в Латгалии, двое — в Рижском регионе и по одному — в Земгале, Курземе и Видземе. Двое из пострадавших были пешеходами.

Полиция остановила девять водителей за вождение в нетрезвом виде: четверо — в Видземе, по два — в Латгале и Рижском регионе, один — в Земгале.

При этом семь водителей управляли автомобилем в состоянии настолько сильного опьянения, что им было назначено уголовное наказание — транспортное средство будет конфисковано или его стоимость будет возмещена.

За минувшие сутки на водителей, превышающих скорость, был составлен 131 протокол: в Рижском регионе оштрафованы 32 водителя, в Латгале — 45, в Земгале — 20, в Видземе и Курземе — по 17.

Всего за 23 января полиция составила 400 протоколов за нарушения ПДД.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram