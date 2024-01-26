Госполиция начала административный процесс по факту нападения на пациента в одной из палат Рижской Восточной клинической университетской больницы.

В соцсети Х некая женщина написала, что ее отец, который является инвалидом I группы, в одну из ночей подвергся нападению со стороны соседа по больничной палате.

Пожилой мужчина проснулся от ударов по голове, который наносил ему пациент. Оказалось, что нападавший длительное время употреблял алкоголь и уже проявлял агрессию по отношению к медицинскому персоналу, поэтому его привязали к койке, однако ему удалось выбраться.

Потерпевший находился в больнице после операции на головном мозге и лучевой терапии. Это была уже его третья операция, поэтому мужчине было сложно понять происходящее.

Агрессивный пациент нанес своей жертве удары по именно по той части головы, которую прооперировали. Сразу же после нападения хулиган сбежал из больницы, а персонал узнал о нападении лишь с утра.

По данным пресс-центра Госполиции, по данному факту начат административный процесс и назначена экспертиза.

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