В субботу, 27 января, в 11:59 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) получили вызов на улицу Малиенас в Риге, где на втором этаже пятиэтажного жилого дома горела квартира. В пожаре пострадали четыре человека, двое из которых находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили порталу Delfi в VUGD и Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

Горела квартира площадью 30 квадратных метров.

Из задымленного здания были спасены 10 человек, еще 15 эвакуированы. Четыре человека пострадали в результате пожара и были переданы медикам.

Как сообщили порталу Delfi в NMPD, два человека находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работали пять бригад медиков, в том числе бригада врача-специалиста, которую привлекают в особых случаях.

В 13:44 пожар был локализован, работа на месте происшествия продолжается, заявили в VUGD.

На опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter) видео запечатлено, что на месте пожара работают несколько бригад VUGD и NMPD, а также аварийная служба.

Juglā kaut kas nelāgs noticis pic.twitter.com/5edwtKdwWp — Rihards Klaužs (@Rihards_Klauzs) January 27, 2024

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