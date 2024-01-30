Прибывшие на место происшествия спасители констатировали пожар и сильное задымление.
К спасательным работам подключены около 30 сотрудников ГПСС, восемь автоцистерн и две автолестницы.
По словам очевидцев, из здания были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.
Из-за пожара затруднено движение по прилегающим улицам.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь