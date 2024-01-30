Во вторник, в 11.53 на пульт Государственной пожарно-спасательной службы поступил сигнал с улицы Мейстару в Вецриге, где загорелся "Дом с котами".

Прибывшие на место происшествия спасители констатировали пожар и сильное задымление.

К спасательным работам подключены около 30 сотрудников ГПСС, восемь автоцистерн и две автолестницы.

По словам очевидцев, из здания были эвакуированы сотрудники работающих там предприятий.

Из-за пожара затруднено движение по прилегающим улицам.

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