Рижское Восточное управление полиции разыскивает Зинаиду Гудовскую (1962 г.п.), которую в последний раз видели 3 февраля, когда она выходила из своего дома в Риге, на улице Илукстес.
У женщины наблюдаются проблемы с ориентацией в пространстве.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефону 110.
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