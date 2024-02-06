В понедельник вечером СМИ поступил пресс-релиз полиции с просьбой о помощи в поисках недавно родившей женщины, которая явно нуждалась в медицинской помощи. Редакции Elu24 уже раньше поступили соответствующие намеки. Инцидент произошел в небольшой деревне в Ляэнемаа.
Связавшийся с хозяевами дома источник рассказал редакции, что крупная собака жителя Сууре-Ляхтру принесла во двор дома новорожденного.
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