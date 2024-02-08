Foto: Reuters/Scanpix/LETA
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 31 января, а до него должен был произойти 24 января, но сорвался, когда в Белгородской области был сбит самолет Ил-76, в котором, как утверждали российские власти, везли обменивать 65 украинских военнопленных.

Анонимные источники газеты New York Times подтверждают, что Ил-76, сбитый в Белгородской области 24 января, был поражен с помощью системы Patriot. До сих пор о том, что для этого использовался Patriot, заявляла российская сторона (даже лично Владимир Путин).

Украина не подтверждала, хотя и не отрицала, что она сбила самолет. По словам источников NYT, утверждения о применении Patriot соответствуют действительности, его предоставила одна из стран-союзниц США.

В той части, что в самолете находилось 65 украинских военнопленных и все они якобы погибли, американские источники российскую версию не подтверждают. Они не проверяли, кто находился в самолете, допускают, что на нем могли быть военнопленные, но и что российская сторона может преувеличивать их количество.

В целом американские официальные лица считают, что украинские военные могли сбить самолет исходя из ошибочных разведданных. Самолет в прошлом использовался для перевозки ракет, что делало его легитимной целью.

Они сказали, что не критиковали украинских военных за такое применение системы Patriot. В целом они советовали поражать в глубоком тылу российских войск.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit