Как оказалось, вор воспользовался тем обстоятельством, что автовладелец забыл ключи в салоне машины.
Полиция начала уголовный процесс и в очередной раз обращается к владельцам автомобилей не забывать закрывать машины, не оставлять в них ключи, документы и ценные вещи.
В полиции также напоминает, что в целях безопасности и сохранности имущества машину надо закрывать на ключ, даже если она оставлены во дворе частного дома, в гараже или на охраняемой автостоянке.
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