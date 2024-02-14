По информации Видземского регионального управления полиции, на прошлой неделе в Алуксне, со двора одного из частных домов был украден автомобиль Audi.

Как оказалось, вор воспользовался тем обстоятельством, что автовладелец забыл ключи в салоне машины.

Полиция начала уголовный процесс и в очередной раз обращается к владельцам автомобилей не забывать закрывать машины, не оставлять в них ключи, документы и ценные вещи.

В полиции также напоминает, что в целях безопасности и сохранности имущества машину надо закрывать на ключ, даже если она оставлены во дворе частного дома, в гараже или на охраняемой автостоянке.

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