Прокуратура проведет проверку решения Госполиции о прекращении уголовного процесса в связи с агрессивным отношением русскоговорящей женщины к женщине, которая говорила на латышском языке.

В июле 2022 года пользовательница Twitter написала о том, что увидела кричащую на уборщицу агрессивную женщину и спросила у нее "все ли в порядке". Женщина стала обзывать ее. В другой день агрессивная женщина сидела на скамейке около дома жительницы, сообщившей о произошедшем в соцсетях, и как только ее увидела, побежала к ней, сообщало агентство LETA.

На размещенном в Twitter 28 июля 2022 года запечатлено, как агрессивная женщина угрожает и толкает говорящую на латышском языке женщину, обзывает ее нацисткой и фашисткой, поскольку та отказалась говорить с ней по-русски. По словам пострадавшей, в конце агрессивная женщина ударила ее и сорвала с шеи цепочку.

В связи со случившимся Госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. Также была установлена личность предполагаемой виновной.

Теперь пользовательница Twitter сообщила, что получила уведомление о прекращении уголовного процесса на основании нормы Уголовного закона о том, что "в совершенном действии отсутствует состав преступления".

"В решении видно, что было приложено немало усилий для того, чтобы одностороннюю агрессию от очевидно больной женщины превратить в "словесный конфликт" и "разногласия между соседями". Я сама виновата, что с утра шла на работу и позволила себе не говорить по-русски (сарказм, конечно)", — написала она.

Lēmumā redzams, ka ļoti daudz pūļu ieguldīts, lai vienpusēju agresiju no acīmredzami slimas sievietes pataisītu par "mutisku konfliktu" un "kaimiņu nesaskaņām". Pati esmu vainīga, ka no rīta gāju uz darbu un atļāvos nerunāt krieviski (sarkasms, protams). (2/4) — Kristīnes komentāri 🇱🇻 (@KristineKomente) February 14, 2024

Женщина проконсультировалась с юристом и решила не обжаловать решение полиции, поскольку это дорого. По ее словам, она устала от бессмысленных допросов и небогата.

На публикации женщины отреагировали Госполиция и прокуратура. Полиция сообщила, что руководство выясняет обстоятельства и соответственно проинформирует об обосновании решения и дальнейших действиях.

Šobrīd Valsts policijas vadība skaidro apstākļus un attiecīgi informēsim par šāda lēmuma pamatojumu un turpmākām rīcībām. — Valsts policija (@Valsts_policija) February 14, 2024

В свою очередь, в прокуратуре заявили, что женщина имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать решение полиции об отказе от начала уголовного процесса. В то же время Генеральная прокуратура уже отреагировала на публично доступную информацию и в порядке мониторинга проведет проверку законности и обоснованности принятого Госполицией решения.

Jums ir tiesības vērsties prokuratūrā,lai pārsūdzētu Valsts policijas lēmumu par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu.Taču Ģenerālprokuratūra jau ir reaģējusi uz publiski pieejamo informāciju un uzraudzības kārtībā veiks pārbaudi par policijas pieņemtā lēmuma likumību un pamatotību — Prokuratūra (@prokuratura_LV) February 14, 2024

Вечером в среду, 14 февраля, в Отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA сообщили, что расследование по конкретному уголовному процессу проходило под пристальным контролем прокуратуры. После проведения всех следственных и процессуальных действий в соответствии с Законом об уголовном процессе с согласия надзирающего прокурора было принято решение о прекращении уголовного процесса.

При этом был сделан вывод, что должна быть оценена административная ответственность. На данный момент по факту случившегося начат административный процесс о нарушении общественного порядка с нарушением общепринятых норм поведения и нарушением спокойствия человека, либо созданием угрозы для своей безопасности или безопасности окружающих. За такое нарушение физическому лицу может быть выписан штраф до 500 евро.

Для принятия решения о применении наказания в рамках административного процесса предполагаемое виновное лицо было вызвано на рассмотрение процесса об административном правонарушении и для дачи объяснений в феврале.

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