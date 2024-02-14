В июле 2022 года пользовательница Twitter написала о том, что увидела кричащую на уборщицу агрессивную женщину и спросила у нее "все ли в порядке". Женщина стала обзывать ее. В другой день агрессивная женщина сидела на скамейке около дома жительницы, сообщившей о произошедшем в соцсетях, и как только ее увидела, побежала к ней, сообщало агентство LETA.
На размещенном в Twitter 28 июля 2022 года запечатлено, как агрессивная женщина угрожает и толкает говорящую на латышском языке женщину, обзывает ее нацисткой и фашисткой, поскольку та отказалась говорить с ней по-русски. По словам пострадавшей, в конце агрессивная женщина ударила ее и сорвала с шеи цепочку.
В связи со случившимся Госполиция начала уголовный процесс по статье Уголовного закона о хулиганстве. Также была установлена личность предполагаемой виновной.
Теперь пользовательница Twitter сообщила, что получила уведомление о прекращении уголовного процесса на основании нормы Уголовного закона о том, что "в совершенном действии отсутствует состав преступления".
"В решении видно, что было приложено немало усилий для того, чтобы одностороннюю агрессию от очевидно больной женщины превратить в "словесный конфликт" и "разногласия между соседями". Я сама виновата, что с утра шла на работу и позволила себе не говорить по-русски (сарказм, конечно)", — написала она.
Женщина проконсультировалась с юристом и решила не обжаловать решение полиции, поскольку это дорого. По ее словам, она устала от бессмысленных допросов и небогата.
На публикации женщины отреагировали Госполиция и прокуратура. Полиция сообщила, что руководство выясняет обстоятельства и соответственно проинформирует об обосновании решения и дальнейших действиях.
В свою очередь, в прокуратуре заявили, что женщина имеет право обратиться в прокуратуру, чтобы обжаловать решение полиции об отказе от начала уголовного процесса. В то же время Генеральная прокуратура уже отреагировала на публично доступную информацию и в порядке мониторинга проведет проверку законности и обоснованности принятого Госполицией решения.
Вечером в среду, 14 февраля, в Отделе по связям с общественностью Госполиции агентству LETA сообщили, что расследование по конкретному уголовному процессу проходило под пристальным контролем прокуратуры. После проведения всех следственных и процессуальных действий в соответствии с Законом об уголовном процессе с согласия надзирающего прокурора было принято решение о прекращении уголовного процесса.
При этом был сделан вывод, что должна быть оценена административная ответственность. На данный момент по факту случившегося начат административный процесс о нарушении общественного порядка с нарушением общепринятых норм поведения и нарушением спокойствия человека, либо созданием угрозы для своей безопасности или безопасности окружающих. За такое нарушение физическому лицу может быть выписан штраф до 500 евро.
Для принятия решения о применении наказания в рамках административного процесса предполагаемое виновное лицо было вызвано на рассмотрение процесса об административном правонарушении и для дачи объяснений в феврале.