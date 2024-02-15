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Госполиция призывает прокуратуру предъявить обвинения гражданину России, который находился в Латвии без действующего вида на жительство и во время распития алкоголя зарезал мужчину, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В ночь на 27 мая 2023 года полиция получила вызов в рижский микрорайон Золитуде, где на улице Александра Биезиня, в одной из квартир во время употребления алкоголя и наркотиков между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них нанес своему знакомому 1985 года рождения ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.

Очевидец конфликта, который в тот момент находился в квартире, вызвал полицию и Службу неотложной медицинской помощи.

В этой же квартире стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали гражданина России 1979 года рождения. Ранее он был наказан за совершенные в России преступления.

Подозреваемый россиянин по-прежнему находится под стражей. За употребление наркотических веществ ему уже назначено административное наказание.

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