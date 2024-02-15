В ночь на 27 мая 2023 года полиция получила вызов в рижский микрорайон Золитуде, где на улице Александра Биезиня, в одной из квартир во время употребления алкоголя и наркотиков между двумя мужчинами возник конфликт, в результате чего один из них нанес своему знакомому 1985 года рождения ножевые ранения. Мужчина скончался на месте.
Очевидец конфликта, который в тот момент находился в квартире, вызвал полицию и Службу неотложной медицинской помощи.
В этой же квартире стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали гражданина России 1979 года рождения. Ранее он был наказан за совершенные в России преступления.
Подозреваемый россиянин по-прежнему находится под стражей. За употребление наркотических веществ ему уже назначено административное наказание.