В ходе досудебного следствия сотрудники БВБ установили, что в свободное от исполнения служебных обязанностей время кадет, находясь на публичном мероприятии, нарушал общественный порядок, а также нанес несколько ударов человеку, который также находился на мероприятии. У пострадавшего констатировали телесные повреждения средней степени тяжести.
В отношении кадета применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
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