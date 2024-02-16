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Бюро внутренней безопасности (БВБ) обратилось в Восточнолатгальскую прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование кадета Государственного пограничного колледжа, подозреваемого в хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений.

В ходе досудебного следствия сотрудники БВБ установили, что в свободное от исполнения служебных обязанностей время кадет, находясь на публичном мероприятии, нарушал общественный порядок, а также нанес несколько ударов человеку, который также находился на мероприятии. У пострадавшего констатировали телесные повреждения средней степени тяжести.

В отношении кадета применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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