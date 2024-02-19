Местная пресса уже сообщила, что подозреваемого можно опознать по засилью татуировок на лице. На арест подозреваемого выдан ордер.
По данным полиции, кража с проникновением в чужой дом произошла в провинции Никосия.
"Всех, кто обладает полезной информацией об этом человеке, просят позвонить в Департамент уголовных расследований Никосии по телефону 22 802 222. Также можно сообщить по короткому номеру 1460 или обратиться в ближайшее отделение полиции", — говорится в официальном заявлении полиции Кипра.
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