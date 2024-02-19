В воскресенье, 18 февраля, полиция Кипра опубликовала фотографию 40-летнего литовца Дейвиса Вайткявичюса. Которого разыскивают по подозрению в совершении кражи со взломом.

Местная пресса уже сообщила, что подозреваемого можно опознать по засилью татуировок на лице. На арест подозреваемого выдан ордер.

По данным полиции, кража с проникновением в чужой дом произошла в провинции Никосия.

"Всех, кто обладает полезной информацией об этом человеке, просят позвонить в Департамент уголовных расследований Никосии по телефону 22 802 222. Также можно сообщить по короткому номеру 1460 или обратиться в ближайшее отделение полиции", — говорится в официальном заявлении полиции Кипра.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram