На прошлой неделе сотрудники Госполиции задержали группу несовершеннолетних, подозреваемых в ограблении. Предполагаемые преступники проникли в квартиру к 16-летнему подростку и похитили у него деньги, а также мобильный телефон.

По данным пресс-центра, подросток находился в Кекаве, в квартире со своей сестрой, когда в дверь позвонили. Когда он открыл двери, в дом ворвались трое преступников в масках, которые, пригрозив расправой, отобрали у жертвы 90 евро и мобильный телефон.

По данному делу был начат уголовный процесс. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госполиции 16 февраля задержали группу подозреваемых: двух подростков 2006 г.р. и одного 2007 г.р.

В полиции сообщили, что в преступление был вовлечен еще один подросток 2007 г.р., который не ворвался в квартиру, а стоял на лестничной клетке и следил за обстановкой. Позже его тоже доставили в участок полиции.

В ходе расследования полиция установила, что потерпевший знал своих обидчиков и ранее между ними был конфликт. Некоторые из задержанных ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за административные нарушения. Еще один из задержанных подозревался в незаконном обороте наркотиков.

По делу начат уголовный процесс.

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