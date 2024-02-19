По данным пресс-центра, подросток находился в Кекаве, в квартире со своей сестрой, когда в дверь позвонили. Когда он открыл двери, в дом ворвались трое преступников в масках, которые, пригрозив расправой, отобрали у жертвы 90 евро и мобильный телефон.
По данному делу был начат уголовный процесс. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госполиции 16 февраля задержали группу подозреваемых: двух подростков 2006 г.р. и одного 2007 г.р.
В полиции сообщили, что в преступление был вовлечен еще один подросток 2007 г.р., который не ворвался в квартиру, а стоял на лестничной клетке и следил за обстановкой. Позже его тоже доставили в участок полиции.
В ходе расследования полиция установила, что потерпевший знал своих обидчиков и ранее между ними был конфликт. Некоторые из задержанных ранее уже попадали в поле зрения органов правопорядка за административные нарушения. Еще один из задержанных подозревался в незаконном обороте наркотиков.
По делу начат уголовный процесс.