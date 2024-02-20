Государственная полиция проверяет обстоятельства, связанные с опубликованным в TikTok видео, в котором утверждается, что учительница математики 6-й Елгавской средней школы назвала Украину "страной дикарей". Об этом полиция сообщила в социальной сети Х.

В конкретном видео также утверждается, что ученики этой школы при виде детей из Украины кричат: ​​"Слава России". Кроме того, к дискриминации украинских детей якобы причастна охрана школы.

Директор 6-й Елгавской средней школы Илзе Арбидане подтвердила порталу Delfi, что проверка проводится, но, по ее мнению, вся ситуация выдумана.

"Это не правда, а чистейшее разжигание ненависти. Это мое личное мнение. Задействованы все ответственные службы, они выяснят, в чем дело", — говорит Арбидане.

О том, что это выдумка, свидетельствует и упоминание в видео об охранниках — в школе их вообще нет. Оклеветали и учительницу математики.

"Во всем этом контенте нет правды, сказанное не сходится воедино и заставляет задуматься, почему все это происходит именно накануне 24 февраля", — сказала директор, добавив, что следует дождаться окончания проверки.

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