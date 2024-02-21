Прокуратура предъявила обвинения бывшему депутату Сейма Латвии и бывшему члену партии "Консервативные" Рейнису Знотиньшу за нанесение легких телесных повреждений своему оппоненту во время конфликтной ситуации в подъезде.

Согласно обвинительному заключению, вечером 30 июля 2023 года Знотиньш, находясь в подъезде одного из многоквартирных домов в Риге, во время конфликта схватил своего оппонента за плечи и нанес ему не менее трех ударов кулаком и локтем по голове и другим частям тела.

Таким образом потерпевшему были нанесены легкие телесные повреждения. По латвийскому законодательству, за это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

В октябре прошлого года Знотиньш уже был оштрафован за этот пьяный конфликт на 100 евро, однако также был начат и уголовный процесс за нанесение телесных повреждений.

Напомним, Знотиньш прославился тем, что спровоцировал драку с соседом, а затем поднял шум в соцсетях. К счастью, сосед успел зафиксировать развитие конфликтной ситуации на видео.

Знотиньш публично утверждал, что его русскоязычные соседи душили его, потому что он требовал, чтобы с ним говорили по-латышски. На видео, которое опубликовал публицист Лато Лапса (осторожно, нецензурная лексика), однако, можно видеть, что экс-политик провоцирует соседа, оскорбляет его и утверждает, что он "управляет этой страной". Мужчина спокойно и вежливо отвечает ему по-латышски. Потасовка начинается только после того, как Знотиньш в очередной раз оскорбил соседа. Соседи несколько раз говорят, что Знотиньш якобы находится в нетрезвом состоянии.

Пост Знотиньша в соцсетях вызвал широкий резонанс. Экс-депутат возмущался, что приехавшие на вызов полицейские утверждали, что именно он и виноват в случившемся, поскольку сам спровоцировал соседей.

30.07.23. es uzstāju, ka Latvijā jārunā latviski, krievu izcelsmes kaimiñi sāka mani žņaugt kāpņutelpā. Pirmo reizi dzīvē biju situcijā, kad nevarēju paelpot.. atbrauca @tiško un partneris no @Valsts_policija un teica, ka es esmu vainigs, ka izprovicēju krievus… — Reinis Znotins (@ReinisZnoo) July 30, 2023



Госполиция отмечает, что фактические обстоятельства складывались не совсем так, как Знотиньш заявлял публично. 30 июля, около 22.00 на пульт дежурного поступил вызов на конфликт между соседями, в ходе которого были нарушены общепринятые нормы поведения и нарушен общественный порядок.

После публикации видео Знотиньш опубликовал твит, в котором принес извинения тем, кого задело его поведение. При этом он отметил, что полностью ход событий не отражен, поэтому ситуация подана тенденциозно и с позиций одной стороны.

Vēlos atvainoties tiem, kurus aizskāra mana uzvedība, arī tiem, kuri tiek pieminēti, kam ar konfliktu nav saistības. Atzīstu, ka rīkojos pārsteidzīgi. Tomēr jāsaka, ka pilna notikumu gaita nav atspoguļota, veidojot vienpusēju un tendenciozu notikušā vēstijumu. — Reinis Znotins (@ReinisZnoo) August 2, 2023

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