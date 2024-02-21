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16 февраля Госполиция получила заявление о том, что 14 февраля, на автобусной остановке в Гробине произошло ЧП: мужчина приставал к несовершеннолетней девочке, а затем скрылся.

Госполиция начала уголовный процесс. В понедельник в распоряжение правоохранительных органов поступила информация о том, что некий мужчина преследовал женщину, а затем ударил ее по ягодицам. После этого его задержали и водворили в изолятор.

В среду сотрудники Южнокурземского участка полиции направились в суд и потребовали оставить задержанного под арестом, поскольку стало известно, что недавно мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица.

Как отмечают в полиции, согласно Уголовному закону, действия сексуального характера с целью удовлетворения своего полового влечения путем физического контакта с телом потерпевшего, если они совершены с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с последующим пробационным надзором на срок до пяти лет.

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