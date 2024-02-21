На 16 апреля в Рижском окружном суде запланировано рассмотрение дела об убийстве 18-летней девушки в Царникаве.

Напомним, что ранее Рижский районный суд признал подротска виновным в совершении преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на два года. Кроме того, осужденному нужно выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в размере 14 303 евро. После вынесения приговора осужденный решил его обжаловать.

Как уже сообщалось ранее, 27 июня 2022 года в полицию поступило заявление о пропавшей без вести девушке 2003 г.р. Последний раз ее видели 26 июня в Царникаве, она была вместе со своим одноклассником 2004 г.р. В ходе поисков вечером 27 июня в лесном массиве Царникавы полиция обнаружила тело пропавшей девушки с явными признаками насильственной смерти.

Одновременно полиции сообщили, что в Риге, на крыше одной из многоэтажек замечен разыскиваемый юноша, который, вероятно, пытается совершить самоубийство. На место происшествия оперативно прибыли ответственные службы, и подозреваемого удалось задержать.

Следствием было установлено, что 26 июня одноклассники прогуливались в районе Царникавского променада. Когда девушка решила пойти домой, юноша надел резиновые перчатки и стал ее душить. Жертва оказала сопротивление и пыталась сбежать, однако одноклассник продолжал ее душить, обмотав вокруг ее шеи длинные волосы. После того, как девушка перестала подавать признаки жизни, нападавший спрятал ее тело в лесу.

За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или тюремного заключения на срок до 20 лет.

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