Foto: DELFI
На 16 апреля в Рижском окружном суде запланировано рассмотрение дела об убийстве 18-летней девушки в Царникаве.

Напомним, что ранее Рижский районный суд признал подротска виновным в совершении преступления и приговорил его к 15 годам лишения свободы с последующим пробационным надзором на два года. Кроме того, осужденному нужно выплатить компенсацию за нанесенный ущерб в размере 14 303 евро. После вынесения приговора осужденный решил его обжаловать.

Как уже сообщалось ранее, 27 июня 2022 года в полицию поступило заявление о пропавшей без вести девушке 2003 г.р. Последний раз ее видели 26 июня в Царникаве, она была вместе со своим одноклассником 2004 г.р. В ходе поисков вечером 27 июня в лесном массиве Царникавы полиция обнаружила тело пропавшей девушки с явными признаками насильственной смерти.

Одновременно полиции сообщили, что в Риге, на крыше одной из многоэтажек замечен разыскиваемый юноша, который, вероятно, пытается совершить самоубийство. На место происшествия оперативно прибыли ответственные службы, и подозреваемого удалось задержать.

Следствием было установлено, что 26 июня одноклассники прогуливались в районе Царникавского променада. Когда девушка решила пойти домой, юноша надел резиновые перчатки и стал ее душить. Жертва оказала сопротивление и пыталась сбежать, однако одноклассник продолжал ее душить, обмотав вокруг ее шеи длинные волосы. После того, как девушка перестала подавать признаки жизни, нападавший спрятал ее тело в лесу.

За это преступление латвийским законодательством предусмотрено наказание в виде пожизненного срока или тюремного заключения на срок до 20 лет.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit