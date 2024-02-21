Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег.

Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.

По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.

По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.

Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.

Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.

По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.

Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.

В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.

Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.

Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.

В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.

Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!