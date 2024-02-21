Как отмечает агентство LETA, в результате дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и бетоновозом.
На место аварии прибыли два служебных автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы и одна бригада Службы неотложной медицинской помощи.
В Госполиции агентству LETA сообщили, что около 18:30 в Риге, на Островном мосту, произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
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