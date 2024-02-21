Вечером в среду, 21 февраля, в Риге из-за аварии на Островном мосту было приостановлено движение транспорта по направлению в центр города.

Как отмечает агентство LETA, в результате дорожно-транспортного происшествия легковой автомобиль оказался зажат между грузовиком и бетоновозом.

На место аварии прибыли два служебных автомобиля Государственной пожарно-спасательной службы и одна бригада Службы неотложной медицинской помощи.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что около 18:30 в Риге, на Островном мосту, произошло столкновение двух грузовиков и одного легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один человек, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram