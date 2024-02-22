В четверг Харьюский уездный суд утвердил наказания для достигших соглашения с прокуратурой фигурантов дела о преступной группировке "Джокера".

Суд приговорил Тайво Хавама к реальному тюремному сроку в пять лет и три месяца. Эрго Хааб приговорен к реальному сроку в пять лет, два месяца и два дня.

Марко Егоров и Дмитрий Черевко приговорены к 10 месяцам заключения, которые должны будут сразу же отбыть, остальной срок наказания является условным. Маргус Луми приговорен к условному сроку наказания.

Госпрокурор Райго Аас сказал после вынесения приговора, что преступность не должна окупаться и это решение суда подало соответствующий сигнал и связанным с деятельностью преступной группировки "Джокера" обвиняемым.

"Наряду с тюремными сроками у обвиняемых конфисковали имущества на сумму более 140 000 евро, удовлетворены гражданские иски двоих потерпевших на сумму 4300 евро", — сказал Аас.

По словам Ааса, необычной для преступных группировок является добровольная готовность обвиняемых компенсировать гражданские иски пострадавших и отказаться от полученного преступным путем имущества.

"С учетом пяти обвиняемых 140 000 евро — это также необычно большая сумма, что в свою очередь показывает, насколько широкомасштабной была деятельность преступной группировки так называемого Джокера, согласно обвинению. Суд над обвиняемым в руководстве преступной группировкой Валерием Рамъялгом и четырьмя обвиняемыми в принадлежности к ней начнется через несколько месяцев", — сказал Аас.

Согласно обвинительному заключению, Валерий Рамъялг ("Джокер") создал преступную группировку, вербовал в нее членов и руководил ее работой. Тайво Хаваму предъявлено обвинение в принадлежности к преступной группировке и вербовке в нее членов, а Кейо Яанупу, Эрго Хаабу, Оливеру Ляэтсу, Марко Егорову, Марко Ораву, Андре Оякяэру, Дмитрию Черевко и Маргусу Луми предъявлено обвинение в принадлежности к ней.

Андре Оякяэра и Марко Егорова также обвиняют в физическом насилии, Оливера Ляэтсе обвиняют в незаконном обращении небольшого количества наркотического вещества, Эрго Хааба в уклонении от отбытия назначенного наказания, а Дмитрия Черевко в страховом мошенничестве.

По словам государственного прокурора Райго Ааса, согласно обвинительному заключению, преступная группировка действовала как минимум с первой половины 2013 года и преимущественно совершала преступления против собственности и экономические преступления.

"Однако собранные доказательства также указывают и на то, что преступления с применением физического насилия совершались и для обеспечения устойчивости и авторитета преступной группировки. Согласно обвинительному заключению, преступная группировка действовала через своих членов как в Эстонии, так и в Финляндии и имела авторитет в криминальном мире обеих стран", — сказал Аас.

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