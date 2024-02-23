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По информации Госполиции, в минувший четверг в Риге, на проспекте Виестура произошла трагическая авария, в результате которой погиб человек.

В полиции сообщили, что водитель Chrysler Grand Voyager съехал с проезжей части и врезался в препятствие. От полученных травм пострадавший скончался.

Полиция расследует обстоятельства дорожного инцидента.

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