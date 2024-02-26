Госполиция начала административный процесс по факту подрыва петард пво время митинга в поддержку Украины. Мероприятие проходило в Даугавпилсе 24 февраля.

О том, что и до начала мероприятия, и во время митинга, организованного в связи со второй годовщиной вторжения России в Украину, взрывали петарды, сообщали пользователи соцсетей. Утверждалось также, что местная муниципальная полиция обратила на этот факт внимание лишь после того, как присутствующие попросили обратить внимание на возможные провокации.

Петарды также взрывали во время минуты молчания в память о жертвах войны.

В Госполиции сообщили, что информация о возможном участии в хулиганстве некоторых лиц, не подтвердилась.

В результате тщательного анализа и расследования полиция выявила других возможных причастных лиц, которые в настоящее время находятся под следствием.

Начат процесс об административном правонарушении, выясняются обстоятельства и мотивы.

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