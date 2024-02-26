В последний раз девочка выходила на связь около 14.00, а затем ее телефон оказался вне сети.
Ее приметы: рост 140 см, худощавая, темно-каштановые волосы.
Особые приметы: большая родинка на спине.
Была одета: зимняя куртка цвета бордо, джинсы, черная шапка, розовый шарф, белые ботинки. С собой была черная школьная сумка.
Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 67086800 или 110.
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