Курземский районный суд приговорил к 8 годам лишения свободы виновника аварии, в результате которой погибла женщина. Кроме того, водитель на восемь лет лишен прав на управление транспортным средством.

Согласно обвинительному заключению, лобовое столкновение произошло 12 апреля 2023 года в волости Рендас. Обвиняемый, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу, где врезался в ехавшую навстречу машину.

В результате аварии погибла женщина, находившаяся за рулем автомобиля, в которую врезался обвиняемый. Полиция выяснила, что у виновника ДТП нет прав, кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе досудебного следствия обвиняемый свою вину в содеянном не признал, однако на суде он свою вину признал полностью.

В суде пояснили, что транспортное средство в данном случае конфисковать не представляется возможным, поскольку машина принадлежала третьему лицу. Однако закон предусматривает, что полная или частичная стоимость этого транспортного средства должна быть взыскана с лица, совершившего преступление.

В конкретном случае с виновного в пользу государства будет взыскано 1395.50 евро.

Осужденный может обжаловать приговор в Курземском окружном суде.

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