Согласно обвинительному заключению, лобовое столкновение произошло 12 апреля 2023 года в волости Рендас. Обвиняемый, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу, где врезался в ехавшую навстречу машину.
В результате аварии погибла женщина, находившаяся за рулем автомобиля, в которую врезался обвиняемый. Полиция выяснила, что у виновника ДТП нет прав, кроме того, он находился в состоянии наркотического опьянения.
В ходе досудебного следствия обвиняемый свою вину в содеянном не признал, однако на суде он свою вину признал полностью.
В суде пояснили, что транспортное средство в данном случае конфисковать не представляется возможным, поскольку машина принадлежала третьему лицу. Однако закон предусматривает, что полная или частичная стоимость этого транспортного средства должна быть взыскана с лица, совершившего преступление.
В конкретном случае с виновного в пользу государства будет взыскано 1395.50 евро.
Осужденный может обжаловать приговор в Курземском окружном суде.