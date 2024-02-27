Как отмечают в РМП, полицейские обратили внимание на подозрительный VW в ходе патрулирования Вецриги. Водитель проехал мимо полицейского автомобиля по площади Алберта, а затем резко увеличил скорость и вырулил на улицу Калею, оказавшись на пешеходной и велодорожке.
Констатировав нарушение, патруль начал преследование нарушителя, однако тот, игнорируя многократные требования полиции остановиться, выехал на улицу Кр. Барона, а затем свернул на улицу Радио, где врезался в заграждения.
На место происшествия была вызвана Госполиция. При проверке в организме водителя констатировали 1,5 промилле алкоголя.
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