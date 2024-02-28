На прошлой неделе сотрудники Видземского регионального управления полиции при содействии своих коллег из Латгалии по "горячим следам" задержали шесть человек, подозреваемых в краже в Смилтенском крае.

По данным Госполиции, в ночь на 21 октября в волости Билскас Смилтенского края в один из частных домов пробрались злоумышленники, похитившие три триммера, три мотопилы и рабочий шлем. Причиненный ущерб составил 4880 евро. Полиция начала уголовный процесс по факту кражу.

В ходе оперативных мероприятий при содействии полиций Видземского и Латгальского регионов в Балвском крае были задержаны шестеро подозреваемых, у которых в машинах нашли краденые вещи.

В отношении подозреваемых 1993, 1998, 1999, 2003, 2004 и 2005 г.р. позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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