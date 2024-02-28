Foto: PantherMedia/Scanpix
На прошлой неделе сотрудники Видземского регионального управления полиции при содействии своих коллег из Латгалии по "горячим следам" задержали шесть человек, подозреваемых в краже в Смилтенском крае.

По данным Госполиции, в ночь на 21 октября в волости Билскас Смилтенского края в один из частных домов пробрались злоумышленники, похитившие три триммера, три мотопилы и рабочий шлем. Причиненный ущерб составил 4880 евро. Полиция начала уголовный процесс по факту кражу.

В ходе оперативных мероприятий при содействии полиций Видземского и Латгальского регионов в Балвском крае были задержаны шестеро подозреваемых, у которых в машинах нашли краденые вещи.

В отношении подозреваемых 1993, 1998, 1999, 2003, 2004 и 2005 г.р. позже была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit