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Сотрудники Бюро уголовной полиции Видземского региона в начале февраля начали уголовный процесс по факту возможной реализации и хранения наркотиков. В рамках расследования изъяты таблетки MDMA и марихуана.

В полиции сообщили, что в рамках расследования в Валмиере задержан юноша 2006 г.р. Всего у него нашли 6 граммов марихуаны и 16 таблеток "экстази".

Раследование продолжается. Согласно латвийскому законодательству, за незаконный оборот наркотических веществ в крупных размерах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также последующим пробационным надзором на срок до 3 лет.

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