Полиция не сообщает в какой связи начат поиск. Однако в соцсетях размещена информация о том, что этот человек прилюдно занимался самоудовлетворением в автобусе 13-го маршрута.
Если вы узнали этого человека, а также знаете, где он может находиться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 25670302 или 110. Также можно писать на мейл: dana.gakute@riga.vp.gov.lv.
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