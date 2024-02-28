Рижское Восточное управление полиции (2-й отдел Бюро уголовной полиции)устанавливает личность мужчины, изображенного на фотографии.

Полиция не сообщает в какой связи начат поиск. Однако в соцсетях размещена информация о том, что этот человек прилюдно занимался самоудовлетворением в автобусе 13-го маршрута.

Если вы узнали этого человека, а также знаете, где он может находиться, просьба сообщать в полицию по телефонам: 25670302 или 110. Также можно писать на мейл: dana.gakute@riga.vp.gov.lv.