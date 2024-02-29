Foto: Ventspils Pašvaldības policija, Facebook

В Вентспилсе муниципальная полиция задержала вандала, который повредил одну из достропримечательностей города — "Цветочные часы", сообщает муниципальная полиция в Facebook.

Вечером в среду, 28 февраля, во время патрулирования улиц сотрудники муниципальной полиции города Вентспилс задержали мужчину, который разбил и сорвал стрелки с циферблата "Цветочных часов" на Большом проспекте.

Личность задержанного установлена и ему предъявят ущерб для возмещения. Дело передано Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Цветочные часы были созданы в 2002 году и являются одной из достопримечательностей города Вентспилс. Идея таких часов заимствована из Швейцарии, время на них регулируется автоматически с помощью радиосигнала. За цветочной композицией под циферблатом регулярно ухаживают, а дизайн часов меняют три раза в год - два раза сажают сезонные цветы и растения, а зимой их украшают композициекй из морозостойких растений. Ночью циферблат подсвечивается.

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