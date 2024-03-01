В минувший четверг спасатели получили вызов в Ропажский край, где в нескольких метрах от бывшей железнодорожной станции "Кангари" утонул ребенок. Теперь полиция выясняет, как ребенок успел пропасть из поля зрения родителей.

По данным Degpunktā, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы приехали на вызов около 11.00. Из пруда неподалеку от здания станции спасатели извлекли тело 6-летнего ребенка без признаков жизни. У полиции пока нет заключения о том, как погиб ребенок и кто понесет за это ответственность.

В Госполиции также сообщили, что по данному делу начат уголовный процесс.

Очевидно, девочка на какое-то время пропала из поля зрения родителей, что и послужило причиной трагедии. Официально не подтверждено, однако появилась информация, что ребенок, возможно, пропал еще в среду вечером.

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