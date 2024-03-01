По данным Degpunktā, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы приехали на вызов около 11.00. Из пруда неподалеку от здания станции спасатели извлекли тело 6-летнего ребенка без признаков жизни. У полиции пока нет заключения о том, как погиб ребенок и кто понесет за это ответственность.
В Госполиции также сообщили, что по данному делу начат уголовный процесс.
Очевидно, девочка на какое-то время пропала из поля зрения родителей, что и послужило причиной трагедии. Официально не подтверждено, однако появилась информация, что ребенок, возможно, пропал еще в среду вечером.
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