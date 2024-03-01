Курземский районный суд приговорил к трем годам лишения свободы предпринимательницу, признанную виновной в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Ущерб, нанесенный государству, составил 1 729 000 евро.

Кроме лишения свободы суд на три года лишил бизнесвумен права вести любую коммерческую деятельность. Подельники осужденной получили по два с половиной года условно с последующим испытательным сроком на два с половиной года, они также на три года лишены права заниматься предпринимательской деятельностью. Со всех троих суд решил взыскать в польщу государства компенсацию в размере 1 729 000 евро.

Согласно обвинительному заключению, владелица SIA предложила двум лицам стать членами правления компании и формально исполнять обязанности, в том числе не вести реальную хозяйственную деятельность, а подписывать документы по просьбе владелицы предприятия. На что лица согласились, тем самым сознательно поддержав ее преступную деятельность, направленную на уклонение от уплаты налогов и создание благоприятных условий для неуплаты налогов.

В период с 1 февраля 2016 года по 30 апреля 2017 года компания приобрела у литовских предпринимателей и реализовала 29 100 кг необработанных табачных листьев. Информация о акцизном товаре не была предоставлена Службе госдоходов, следовательно, не был рассчитан и уплачен акцизный налог, что нанесло большой ущерб государству.

В прокуратуре отметили, что действия обвиняемой владелицы SIA были направлены непосредственно на причинение крупного ущерба государству. Также в прокуратуре указали, что данным решением суда вновь обращает внимание общественности на то, что уплата налогов является обязательной.

Приговор может быть обжалован в суде высшей инстанции.

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