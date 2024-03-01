Из-за тумана на пограничных водоемах за последнюю неделю заблудились 25 человек, сообщила в пятницу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Отправляясь на пограничные водоемы следует учитывать погодные условия и использовать системы навигации. В течение последней недели из-за тумана на пограничных водоемах заблудились 25 человек. К счастью, все они были найдены, и патрули с кордонов доставили их на берег.

По словам Ялмара Эрнитса, руководителя кордона Муствеэ, в течение последней недели было зафиксировано несколько случаев, когда рыбаки по ошибке оказывались в зоне пограничного контроля.

Дважды произошло незаконное пересечение границы. В первом случае рыбака задержала пограничная служба России, и мужчины был вынужден провести ночь в арестной камере на другом берегу. Подавляющее большинство заблудившихся приехали на рыбалку из Латвии.

Эрнитс пояснил, что большинство нарушений люди могут предотвратить самостоятельно.

"Прежде чем выходить на лед приграничных водоемов, следует изучить погодные и ледовые условия, подготовиться к снегопаду, дождю или густому туману. Также следует точно разузнать, где проходит граница, и где можно находится. В противном случае плохая видимость и неподходящие погодные условия могут стать причиной того, что человек окажется в неправильном месте, где лед недостаточно толстый. Тогда последствия могут стать трагичными," — добавил руководитель кордона.

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