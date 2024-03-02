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В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших были три пешехода, один велосипедист и один водитель электроскутера.

В пятницу в стране зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 430 протоколов, в том числе 167 за превышение скорости и три за агрессивное вождение.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержано 11 водителей, а один управлял автомобилем под воздействием наркотиков.

За вождение в нетрезвом виде начато три административных и девять криминальных процессов.

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