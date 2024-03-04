В минувший выходные встревоженные родители сообщили в полицию, что в Пардаугаве, на территории стадиона около Рижской Английской гимназии (улица Звардес 1) появился мужчина в нижнем белье, который мешал детям играть с мячиком.

На место происшествия был направлен ближайший экипаж Рижской муниципальной полиции. К приезду стражей порядка мужчина уже успел одеться, но при этом вел себя вызывающе.

Встревоженные родители сообщили полицейским, что у них возникли сомнения относительно незнакомца, когда он пришел на стадион и разделся до нижнего белья, а затем направился к детям, чтобы помешать им играть. Происходящее на площадке взрослые фиксировали на телефоны.

На место происшествия также была вызвана Служба неотложной медицинской помощи. После осмотра медики пришли к заключению, что тот в госпитализации не нуждается.

Поскольку один из детей рассказал, что мужчина в какой-то момент снял перед ними и нижнее белье, полиция приняла решение его задержать, а затем для дальнейших процессуальных действий передать Госполиции.

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