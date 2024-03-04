В понедельник, 4 марта, на Вентспилсском шоссе возле Кудры произошла авария — перевернулся микроавтобус с прицепом, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

На видео в социальных сетях видно, что в аварию попал автомобиль с прицепом, который перегородил проезжую часть.

В Тирели на трассе A10 произошла авария с участием транспортного средства марки Peugeot с прицепом, в котором находился погрузчик Bobcat, сообщили агентству LETA в Госполиции.

Движение на месте происшествия было блокировано в обоих направлениях. Незадолго до 18 часов оно было восстановлено по одной полосе - в направлении Вентспилса. Продолжается работа на месте аварии и выясняются обстоятельства случившегося.

⚠️⛔️ Satiksmes negadījums uz Ventspils šosejas (A10, https://t.co/u9DDqQVo2O), pie Kūdras. Satiksme negadījuma vietā bloķēta. pic.twitter.com/vQGs6WfXwr — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 4, 2024

Ļaudis, virzienā uz Ventspili, aiz Ķemeru pagrieziena smaga avārija. Ventspils šoseja. Nebrauciet tur. Labāk caur Ķemeriem. @breakinglv pic.twitter.com/W7k9wUpYSu — Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) March 4, 2024

В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что в результате аварии пострадал один человек, которому не потребовалась помощь медиков.

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