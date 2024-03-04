На видео в социальных сетях видно, что в аварию попал автомобиль с прицепом, который перегородил проезжую часть.
В Тирели на трассе A10 произошла авария с участием транспортного средства марки Peugeot с прицепом, в котором находился погрузчик Bobcat, сообщили агентству LETA в Госполиции.
Движение на месте происшествия было блокировано в обоих направлениях. Незадолго до 18 часов оно было восстановлено по одной полосе - в направлении Вентспилса. Продолжается работа на месте аварии и выясняются обстоятельства случившегося.
В Службе неотложной медицинской помощи агентству LETA сообщили, что в результате аварии пострадал один человек, которому не потребовалась помощь медиков.
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