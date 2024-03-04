В рижском микрорайоне Пурвциемс полицейские остановили водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, сначала он придумал, что не понимает латышский язык, а затем уверял, что машина не заводится, а ключи от нее он где-то потерял.

Как сообщает Degpunktā, информацию о пьяной компании, которая разъезжает по дворам на Volvo, сообщили полиции через приложение бдительные жители. Возле конкретного многоэтажного дома экипаж не обнаружил упомянутую машину, но ее нашли на стоянке возле магазина.

Заметив полицию, водитель попытался убедить стражей порядка, что машиной управлял не он. Он не чувствовал себя виноватым, ему было скучно и он не понимал, почему он не может пойти на траву удовлетворить свои естественные потребности и покурить.

Поскольку мужчина не мог усидеть на месте, до приезда Госполиции его усадили в микроавтобус Рижской муниципальной полиции. При проверке в организме задержанного констатировали 3,2 промилле алкоголя. От повторной проверки на присутствие алкоголя в организме мужчина отказался.

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