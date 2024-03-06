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3 марта самолет, который должен был лететь из Нюрнберга (Германия) в Вильнюс, опоздал с вылетом на час. Пассажир Александрас рассказал, что причина задержки была необычная — пилот не мог найти свое удостоверение личности.

Эта история произошла в минувшее воскресенье, пишет rus.delfi.lt. Александрас должен был лететь на рейсе Ryanair. По словам пассажира, их вовремя посадили в самолет, который должен был вылететь в 19:05.

"Мы стояли минут 20, когда нам сообщили, что пилот потерял удостоверение личности, поэтому самолет не может вылететь. Пассажиров попросили посмотреть, на их местах и на полу, нет ли где этого документа. Никто не нашел. Пришли другие работники, о чем-то говорили. В результате мы ждали 40 минут", — рассказал пассажир.

По словам Александраса, в самолете было около 200 пассажиров, многие возмущались, что им приходится ждать. "Экипаж приносил извинения. Ситуация странная и смешная. Интересно, почему самолет не выпустили из-за какого-то документа", — вопрошал мужчина.

Представитель Нюрнбергского аэропорта Ян Байнссен заметил, что не может комментировать такую информацию, однако пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас подтвердил, что самолет в Вильнюс опоздал примерно на час.

Представитель Ryanair подтвердил, что такая ситуация была. "Вылет из Нюрнберга в Вильнюс ненадолго задержался, поскольку один из членов экипажа не мог найти свой документ. Чтобы разрешить ситуацию, его заменили другим членом экипажа", — сказал он.

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