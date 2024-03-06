Foto: DELFI

В 2023 году в Латвии зарегистрировано 869 случаев нанесения телесных повреждений, 103 случая — нанесения тяжких телесных повреждений, а также 30 случаев нанесения особо тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Как отмечает Degpunktā со ссылкой на Госполицию, 87% случаев нанесения телесных повреждений, повлекших смерть, фактически раскрыты. Из статистики также следует, что 63% случаев с нанесением телесных повреждений со смертельным исходом были совершены в состоянии алкогольного опьянения или же во время совместного распития алкоголя. Также установлено, что 80% таких случаев происходит в квартире или жилом доме.

Чаще всего телесные повреждения наносятся с использованием физической силы, в 13% случаев люди хватаются за нож.

В Латвии до сих пор высок процент самоубийств: если в 2022 году полиция зарегистрировала 73 суицида, то в 2023 году уже 112. Что же касается убийство, то в прошлом году на территории Латвии было убито 40 человек, что на 2 больше, чем годом ранее. В трех случаях во время убийства использовалось огнестрельное оружие, одно из таких убийств было заказным. К концу года полиция смогла фактически раскрыть 90% убийств.

При анализе убийств полиция пришла к заключению, что в 95% случаев преступления совершаются на бытовой почве. Зачастую этот связано с антисоциальным поведением, распитием алкоголя, употреблением одурманивающих веществ, а также может быть связано с корыстью. Как гласит статистика, предоставленная Госполицией, в большинстве случаев убийца и жертва были знакомы.

В 62% случаев убийства происходят в жилищах, в 38% случаев — за пределами дома или в общественных местах.

Жертвами убийц в Латвии в прошлом году чаще всего — в 70% — становились подростки и мужчины в возрасте от 11 до 82 лет (средний возраст — 46 лет). В свою очередь, в 30% жертвами убийств становились женщины в возрасте до 83 лет (средний возраст — 48 лет).

Что же касается типичного портрета убийцы, то в 91% случаев это мужчины в возрасте от 15 до 80 лет (средний возраст — 41 год). Также стоит отметить, что 57% мужчин, задержанных за убийство, ранее уже были судимы. Еще 9% убийств приходится на женщин в возрасте от 33 до 59 лет (средний возраст — 44 года), 29% задержанных за убийства женщин ранее были судимы.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit