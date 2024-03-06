В 2023 году в Латвии зарегистрировано 869 случаев нанесения телесных повреждений, 103 случая — нанесения тяжких телесных повреждений, а также 30 случаев нанесения особо тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Как отмечает Degpunktā со ссылкой на Госполицию, 87% случаев нанесения телесных повреждений, повлекших смерть, фактически раскрыты. Из статистики также следует, что 63% случаев с нанесением телесных повреждений со смертельным исходом были совершены в состоянии алкогольного опьянения или же во время совместного распития алкоголя. Также установлено, что 80% таких случаев происходит в квартире или жилом доме.

Чаще всего телесные повреждения наносятся с использованием физической силы, в 13% случаев люди хватаются за нож.

В Латвии до сих пор высок процент самоубийств: если в 2022 году полиция зарегистрировала 73 суицида, то в 2023 году уже 112. Что же касается убийство, то в прошлом году на территории Латвии было убито 40 человек, что на 2 больше, чем годом ранее. В трех случаях во время убийства использовалось огнестрельное оружие, одно из таких убийств было заказным. К концу года полиция смогла фактически раскрыть 90% убийств.

При анализе убийств полиция пришла к заключению, что в 95% случаев преступления совершаются на бытовой почве. Зачастую этот связано с антисоциальным поведением, распитием алкоголя, употреблением одурманивающих веществ, а также может быть связано с корыстью. Как гласит статистика, предоставленная Госполицией, в большинстве случаев убийца и жертва были знакомы.

В 62% случаев убийства происходят в жилищах, в 38% случаев — за пределами дома или в общественных местах.

Жертвами убийц в Латвии в прошлом году чаще всего — в 70% — становились подростки и мужчины в возрасте от 11 до 82 лет (средний возраст — 46 лет). В свою очередь, в 30% жертвами убийств становились женщины в возрасте до 83 лет (средний возраст — 48 лет).

Что же касается типичного портрета убийцы, то в 91% случаев это мужчины в возрасте от 15 до 80 лет (средний возраст — 41 год). Также стоит отметить, что 57% мужчин, задержанных за убийство, ранее уже были судимы. Еще 9% убийств приходится на женщин в возрасте от 33 до 59 лет (средний возраст — 44 года), 29% задержанных за убийства женщин ранее были судимы.

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