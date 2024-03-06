По данным пресс-центра Курземского регионального управления полиции, 4 марта, в Лиепае, на пересечении улиц Грину и Гризупес было найдено тело пожилого мужчины.
На данный момент у полиции нет оснований предполагать, что против мужчины было совершено преступление.
На мужчине была синяя куртка и носки.
Полиция просит отозваться родственников мужчины или лиц, которые могут опознать этого человека. Просьба сообщать информацию по телефонам: 63404657 (по рабочим дня) или 110 (круглосуточно).
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