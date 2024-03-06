ЧП произошло в ночь с 1 на 2 марта. Местный житель сообщил, что треск был очень сильным, а с вечера чувствовалась сильная вибрация.
Фотографиями в фейсбуке поделилась местная жительница Вилия. Она писала, что "ночью в тишине прозвучал сильный треск, напоминающий разряд молнии".
В ГСРЭ рассказали, что эта ветряная мельница принадлежала компании Vejerga.
"У нас нет информации об инциденте, поэтому рекомендуем обратиться к владельцу ветряной электростанции", — указали ее представители.
С понедельника Delfi до сих пор не удалось связаться с представителями Vejerga ни по телефону, ни по электронной почте.
Инцидент не могла прокомментировать и Литовская ассоциация ветряных электростанций. Похожий случай был зафиксирован в прошлом году в Таурагском районе.
В марте 2022 года в Аникщайском районе Литвы также упала одна из турбин ветряной электростанции.