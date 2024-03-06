В минувшие выходные в Зарасайском районе Литвы упала ветряная электростанция. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) указала Delfi, что электростанция принадлежала компании Vejerga, однако представители компании отказываются комментировать ситуацию.

ЧП произошло в ночь с 1 на 2 марта. Местный житель сообщил, что треск был очень сильным, а с вечера чувствовалась сильная вибрация.

Фотографиями в фейсбуке поделилась местная жительница Вилия. Она писала, что "ночью в тишине прозвучал сильный треск, напоминающий разряд молнии".

В ГСРЭ рассказали, что эта ветряная мельница принадлежала компании Vejerga.

"У нас нет информации об инциденте, поэтому рекомендуем обратиться к владельцу ветряной электростанции", — указали ее представители.

С понедельника Delfi до сих пор не удалось связаться с представителями Vejerga ни по телефону, ни по электронной почте.

Инцидент не могла прокомментировать и Литовская ассоциация ветряных электростанций. Похожий случай был зафиксирован в прошлом году в Таурагском районе.

В марте 2022 года в Аникщайском районе Литвы также упала одна из турбин ветряной электростанции.

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