В четверг, 7 марта, на мусорном полигоне вблизи Лиепаи — в Гробиньской волости — найден труп младенца, сообщил портал liepajniekiem.lv.

"Полиция приехала и поинтересовалась, где находится сортировочный цех. А он — на сдаваемой в аренду территории полигона, этот участок снимает компания Eco Baltia vide. И вот в этом потоке мусора, насколько я слышал, в картонной упаковке и был найден труп младенца. Liepājas RAS работает 24 года, а здесь на полигоне мы принимаем мусор с 2004 года. И первый раз такая ситуация… Внимание полиции было к нам обращено до этого лишь тогда, когда искали [пропавшего] маленького мальчика Ваню Берладина, полицейские ведь тогда всюду искали, каждый куст обследовали!", — рассказал Rus.LSM.lv Нормунд Ниедолс, член правления управляющей полигоном компании Liepājas RAS.