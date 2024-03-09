Как сообщает Госполиция, Никита Рудзитис, 2012 года рождения, 8 марта ушел из дома в Риге, ул. Бралю Каудзишу, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мальчика — 164 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, на подбородке небольшой шрам. Мальчик был одет в темно-серый спортивный костюм, черный джемпер, синюю куртку с капюшоном и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Никиты, просят звонить по телефонам 110 или 67 086 800.
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