За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия, в семи из которых пострадали в общей сложности восемь человек, в том числе трое пешеходов, сообщили агентству LЕТА в отделе общественных отношений Государственной полиции.
За сутки в сфере дорожного движения выявлено 525 административных нарушений, в том числе 200 превышений скорости движения, а также в 14 случаях зафиксирован агрессивный стиль управления транспортным средством, свидетельствует обобщенная полицией статистика.
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