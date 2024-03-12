В начале марта Видземское региональное управление Госполиции получило информацию о том, что в Коценской волости Валмиерского края обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий стражи порядка задержали возможного убийцу, он заключен под стражу. Полиция продолжает расследование.

3 марта Госполиция получила информацию о том, что на бесхозном участке в Коценской волости Валмиерского края обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. В связи со случившимся был немедленно начат уголовный процесс.

В ходе расследования выяснилось, что погибшим является мужчина 1991 года рождения, который в январе был объявлен в розыск как без вести пропавший. Выяснив обстоятельства случившегося, 4 марта полиция задержала возможного виновника — мужчину 1998 года рождения, который ранее не попадал в поле зрения стражей порядка за серьезные нарушения.

В настоящее время полиция продолжает расследование, выясняется связь мужчины с упомянутым преступлением, назначены необходимые экспертизы.

Решением суда задержанному назначена мера пресечения — содержание под стражей.

Уголовный процесс начат по 116-й статье Уголовного закона — за умышленное противоправное убийство человека. За данное преступление грозит наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.

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